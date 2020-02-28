Помощники народных депутатов Украины пожаловались, что им на карты не пришла заработная плата, несмотря на то, что уже конец месяца.

В распоряжении OBOZREVATEL оказался скриншот переписки из общего чата в Telegram. В нем помощники нардепов возмущаются и пишут, что раньше такого бардака не происходило (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Как новое руководство подписывает распоряжения – так и начисляет бухгалтерия и выдает касса. Такого бардака с затягиванием никогда не было", –написал один из участников беседы. Другой добавил: "А обещали конец эпохи бедности".

Переписка помощников нардепов в чате

Вопрос с выплатами пообещали закрыть до 4 марта, рассказали помощники нардепов "Стране" на условиях анонимности.

Переписка помощников нардепов в чате

Правда в пятницу, 28 февраля, после обеда начали выдавать зарплату наличными в кассе. Но только тем, кто не успел получить карточки.

"Процедура получения средств такова, что от руководства аппарату или его замов пишется распоряжение на выплату, а они начинают тупить и из-за этого все позже и позже получают распоряжение от бухгалтерии на то, чтобы ехать в казначейство и получать деньги, и они доходят до того, что нарушают закон. Если сегодня не придет на карту – это нарушение закона", – отметил один из помощников.

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