На Сицилии подходит к завершению работа по созданию современного центра беспилотной воздушной разведки НАТО. На авиабазе Сигонелла будут базироваться пять разведывательных американских беспилотников (БПЛА) RQ-4D Phoenix. По словам натовского генсека Йенса Столтенберга, "Он (дрон) способен достичь Крайнего Севера и Сахеля (африканский регион), Ближнего Востока и Атлантики".

Известно, что обслуживать систему слежения будет персонал из 600 человек и все страны - члены НАТО будут иметь доступ к добытым разведанным. В январе на базу прибыло два БПЛА, а до конца года поступят еще три. Ожидается, что первые вылеты начнутся уже через несколько месяцев. По словам Столтенберга, "Один единственный беспилотник может наблюдать за территорией, сопоставимой по размерам с Польшей".

Принципиальное решение о создании подразделения дронов-разведчиков было принято еще в 2012 году, но вплотную подойти к реализации проекта странам Альянса удалось только спустя восемь лет. Инновационные проекты подобного масштаба в одиночку не может реализовать ни одна страна, за исключением, пожалуй, США. Именно там и производятся беспилотники. Это дроны известной американской военно-промышленной компании Northrop Grummanне, которые не несут оружия, могут находиться в воздухе более 30 часов и с высоты в 18 километров передавать четкие изображения происходящего на земле.

Норвежская газета "Verdens Gang" (VG,) пишет, что все изображения с дронов будут отправляться в архив, чтобы их потом можно было сравнить с более свежими фотографиями и найти отличия, а также цитирует американского генерала Фила Стюарта: "В отличие от спутниковых фотографий, изображения с радаров и датчиков не зависят от погоды и темноты".

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Что касается Украины, вполне очевидно, что аналогичный центр слежения нам не по карману ни сейчас, ни в обозримом будущем. Подобной комплексной системой разведки силами БПЛА не обладают даже Китай и Россия. Такой центр логично содержать и использовать только в кооперации с союзниками (что и было сделано), да и весь массив получаемых на всех континентах данных украинским военным вряд ли нужен. Совсем другое дело, если НАТО будет делиться полученной информацией, которая имеет первостепенное значение именно для нас. Каковы шансы на такую помощь?

Я далек от мысли о том, что натовцы будут снабжать нас всей полученной информацией в полном объеме – мы не члены Альянса, никак не участвовали в проекте, да и априори нам ничего не должны. Но, шансы получать данные, которые касаются непосредственно Украины и кризисных ситуаций (пример – сбитый в Иране самолет МАУ) достаточно велики.

Тот же генсек НАТО, рассказывая норвежскому изданию о новом подразделении на Сицилии, сам упомянул Украину: "Если бы у нас были такие возможности в 2014 году, когда Россия применила военную силу в отношении Украины и аннексировала Крым, мы бы смогли получать гораздо более точную информацию о происходящем там. Во время кризисов всегда много путаницы и неопределенности. В таких случаях очень важно иметь надежные данные о том, что происходит". Так, что получение нашими военными определенной части добытой БПЛА информации, не такой уж нереальный вариант.

Кстати, заявлено, что помимо получения разведданных для военных, НАТО готово предоставлять дроны в помощь гражданских структурам, которые ликвидируют стихийные бедствия и катастрофы. Так что работы у нового подразделения наверняка будет в избытке.

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