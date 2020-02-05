Скорбела и поставила памятник: как фальшивая вдова присвоила миллион за гибель героя АТО

В Кировоградской области женщина выдала себя за гражданскую жену погибшего военнослужащего, за что получила компенсацию в размере 1,2 млн грн. Правоохранители установили, что она виделась с бойцом один раз. Там говорят, что столкнулись с подобным впервые.

Речь идет о военнослужащем Александре Смураге с позывным "Смурфик", погибшем в 2017 году. Сестры узнали о новой жене только после смерти Александра. Уверяют, что у него была другая девушка, с которой он планировал построить семью и купить дом.

Как "скорбящей супруге" удалось убедить чиновников, что она гражданская жена, читайте – в материале OBOZREVATEL.

Познакомились в интернете

В Кировоградской области произошел беспрецедентный случай – прокуратура подозревает местную жительницу в том, что ради компенсации она провернула аферу с погибшим героем АТО. Женщина выдала себя за гражданскую жену военнослужащего и получила 1,2 млн грн от государства.

"Наш погибший герой в шесть лет остался сиротой. С сестрой воспитывался в детском доме, а после они жили вдвоем. Когда военнослужащий был в зоне АТО, познакомился по интернету с женщиной. И приехав в отпуск домой, он один раз поехал с ней встретиться. Установлено, что это было эпизодическое знакомство, они виделись всего пару часов или дней", – рассказали нам в прокуратуре Кировоградской области.

Александр Смурага Фото со страницы Александра

20 ноября 2017 года жизнь бойца оборвала пуля снайпера. И новая знакомая в тот же день наведалась к сестре погибшего, которая жила в другом районе области, и уговорила похоронить тело военнослужащего в своем городе.

"Сестра находилась в очень сложной жизненной ситуации. А новая знакомая пообещала, что возьмет на себя все организационные вопросы, связанные с похоронами. Сестра согласилась, сейчас она проходит по делу как потерпевшая", – уточнили в прокуратуре.

После этого почти два года 32-летняя жительница Кировоградской области выдавала себя за вдову погибшего. В общей сложности она получила от государства почти 1,2 млн грн. При этом, как рассказали нам правоохранители, фактически в день гибели бойца, "убитая горем вдова" бегала и собирала нужные ей справки.

Погиб от пули снайпера

OBOZREVATEL выяснил, что речь идет об Александре Смураге из села Солнцево Кировоградской области. В прошлом году герою должно было исполнится 30 лет. На войну он попал по призыву в пятую волну мобилизации, а в 2016 году подписал контракт.

"Солдат, стрелок, помощник гранатометчика 10-го отдельного мотопехотного батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады. Погиб 20 ноября в Донецкой области в результате ранений, полученных во время обстрела наших позиций в селе Павлополь Волновахского района Донецкой области", – писали тогда СМИ.

23 ноября 2017 года Александра с позывным "Смурфик" похоронили в городе Помошная, где обосновалась супруга-самозванка. "Он прожил в этом городе последний год вместе с гражданской женой и ее двумя детьми от первого брака. Общих детей у семьи не было", – сообщается на сайте Кировоградской областной библиотеки.

"У Саши была другая девушка"

Александр из многодетной семьи. У него осталась старшая на два года сестра Светлана и младшая Леся. Еще был брат, но много лет назад он уехал в Россию и пропал.

"Мы жили в селе за Устиновкой. Маму я совсем не знала, она умерла при родах, и мы воспитывались в детдоме, – делится воспоминаниями младшая сестра. – Потом, когда я уже была в интернате, пришло письмо, что умер отец. А после совершеннолетия Саша жил возле старшей сестры. А я – в другом районе, Бобринецком. Потом брат поехал в АТО, а когда приезжал, останавливался у нее или у меня. И в родном селе у него была девушка, с которой строил серьезные отношения, планировал после окончания войны жить с ней, хотел купить дом".

Леся уточняет, что брат не был скрытным. Поэтому "гражданская жена", о которой узнали после похорон, стала для всей семьи сюрпризом. А в прошлом году родственники случайно услышали, что "вдова" получила от государства деньги. Тогда и заподозрили, что причиной могли стать деньги.

"Когда Саша погиб, сестра как раз родила четвертого ребенка, роды были сложными. Ей позвонила женщина, которая представилась знакомой и сказала, что похоронят нашего брата в Помошной. И только прошлой весной мы узнали, что эта женщина получила деньги как супруга. Оформляла все документы тихонько, никому ничего не сказала. Но когда Саша в последний раз приезжал, мы с ним много общались, кофе пили, он ни словом об этой женщине не вспомнил. Говорил о другой", - уточнила Леся.

Получает ордена и поставила памятник

Про подозреваемую известно, что ее зовут Татьяна П., она уроженка Ивано-Франковской области. На странице "вдовы" в соцсетях – ее снимки в форме. Второй год подряд в ноябре женщина публикует посты в память об Александре. "В этот день два года назад война отобрала жизнь лучшего мужчины и любящего отца. Вечная память и Слава Герою!" – написала женщина большими буквами в ноябре 2019 года.

Судя по фото, в последние годы Татьяна поправила финансовое положение. В доме она сделала ремонт, купила новую мебель и плазму, а летом с детьми съездила на море. Об Александре женщина тоже не забывает – в прошлом году она публиковала снимки памятника, который поставила бойцу.

В 2018-м Татьяна получила орден "За мужество III степени", которым президент посмертно удостоил Александра. Примечательно, что согласно материалам дела, факт проживания одной семьей засвидетельствовали горсовет города Помошная, директор школы выдал справку, что отчим (Александр) чуть ли не ежедневно посещал школу и родительские собрания.

Но после того, как было открыто уголовное производство, чиновники и сотрудники школы дали показания, что выдали справки по просьбе убитой горем "супруги" сразу же после похорон.

Подозреваемая Татьяна Соцсети

Случаи, когда мошенники использовали участников АТО, часто появляются в СМИ. Например, пытались скупать за бесценок земли, выданные бойцам. В конце прошлого года в Тернопольской области задержали мошенников, которые оформляли на участников АТО липовую инвалидность, а потом присваивали соцвыплаты. Были случаи, когда крали с карточек деньги, которые родственники погибших героев получали в качестве компенсации от государства.

"Но этот случай – беспрецедентный. По крайней мере, мы впервые столкнулись с подобным", – сказали нам в прокуратуре области.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!