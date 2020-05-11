Польша оказалась на грани катастрофы без украинских заробитчан

Польша может оказаться в крайне затруднительном положении из-за зависимости от трудовых мигрантов из Украины. Ведь большинство в этом году в связи с пандемией коронавируса не смогут приехать туда на сезонные заработки.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал глава польской Ассоциации переработчиков фруктов и овощей, владелец одного из крупнейших польских перерабатывающих предприятий (Real SA) Анджей Гайовничек.

"Польша является огромным производителем продуктов питания, одним из крупнейших в Европе. Скажем, мы больше в ЕС выращиваем шампиньонов и другого. Поэтому если работники из Украины не приедут, это будет катастрофа. То, что будет выращено в полях, пропадет, поскольку некому будет собирать", – заявил он.

По словам поляка, в его стране сейчас назрела необходимость в "сотнях тысяч" сезонных работниках с Украины.

Если же, добавил он, через недели в связи с пандемией COVID-19 они не смогут приехать в Польшу на начало сезона сбора клубники, то это может привести даже к протестам польских аграриев.

Отмечается, что сейчас в соседней стране находится до миллиона украинцев. В то же время со середины марта оттуда домой вернулись более 180 тыс. граждан Украины. Правительство Польши даже автоматически продолжило украинцам срок действия виз и права пребывания за безвизовым режимом на период пандемии коронавируса и 30 дней после него.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Консульские учреждения Польши в Украине с понедельника, 4 мая, возобновили выдачу рабочих виз.

В Польше признали, что без украинских заробитчан экономика страны не смогла бы так динамично расти, как это было в последние годы. Там ждут возвращения на работу тысяч граждан Украины.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" получила заказ на чартерные рейсы для доставки украинских заробитчан в страны Европы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет блокировать выезд работников за границу, если страна, куда они едут, предоставит им контракт на работу хотя бы на три месяца.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!