"Полная ж*па": в Крыму разозлились на туристов из России

Жители аннексированного Крыма пожаловались на нищету и абсолютную незаинтересованность в культурном отдыхе туристов, которые приезжают на полуостров из России.
Подтверждающие скриншоты из паблика Феодосии показал в Twitter блогер КРЫМский бандеровец. "Крым заполонили бахатые расияне. В*та с ужасом ждет открытия ЖД моста – тогда, наверное, и спички с солью свои будут везти. В общем, тоскуют по былым временам", – написал он.
Так, анонимный пользователь пожаловался на то, что россияне, которые приезжают в Крым на отдых, отказываются от любой траты денег.
Россияне в Крыму
UAinfo
"В этом году отдыхающие какие-то отмороженные. По музеям не ходят, ничего не покупают, идут на своей волне, ни на что не обращают внимания. Продаж ни у кого нет. Что случилось в этом году?" – написал он.
Скриншот
"У народа денег нет", "Едут одни нищеброды", "Уже приезжают даже со своей водкой и тестом для чебуреков", "Потому что едут поспать и пожрать подешевле, на больше – денег нет", "Едет контингент бухать и жрать, животным экскурсии не нужны", "Они не отмороженные, просто думали, что в сказку попали, а сказка давно закончилась. Это полная ж*па", – ответили в комментариях.
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Крым заполонили бахатые расияне. Вата с ужасом ждет открытия ЖД моста - тогда, наверное, и спички с солью свои будут везти. В общем, тоскуют по былым временам: "Они (туристы) не отмороженные, просто они подумали, что в сказку попали, а сказка давно закончилась. Это полная жопа" pic.twitter.com/Iyb4mB5krh— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) July 18, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму рассказали, что россияне приезжают на полуостров со своими полуфабрикатами, чтобы сэкономить на еде.
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