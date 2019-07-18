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"Полная ж*па": в Крыму разозлились на туристов из России

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Жители аннексированного Крыма пожаловались на нищету и абсолютную незаинтересованность в культурном отдыхе туристов, которые приезжают на полуостров из России.

Подтверждающие скриншоты из паблика Феодосии показал в Twitter блогер КРЫМский бандеровец. "Крым заполонили бахатые расияне. В*та с ужасом ждет открытия ЖД моста тогда, наверное, и спички с солью свои будут везти. В общем, тоскуют по былым временам", – написал он.

Так, анонимный пользователь пожаловался на то, что россияне, которые приезжают в Крым на отдых, отказываются от любой траты денег.

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Россияне в Крыму

Россияне в Крыму

UAinfo

"В этом году отдыхающие какие-то отмороженные. По музеям не ходят, ничего не покупают, идут на своей волне, ни на что не обращают внимания. Продаж ни у кого нет. Что случилось в этом году?" – написал он.

"Полная ж*па": в Крыму разозлились на туристов из России

Скриншот

"У народа денег нет", "Едут одни нищеброды", "Уже приезжают даже со своей водкой и тестом для чебуреков", "Потому что едут поспать и пожрать подешевле, на больше денег нет", "Едет контингент бухать и жрать, животным экскурсии не нужны", "Они не отмороженные, просто думали, что в сказку попали, а сказка давно закончилась. Это полная ж*па", – ответили в комментариях.

"Полная ж*па": в Крыму разозлились на туристов из России

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму рассказали, что россияне приезжают на полуостров со своими полуфабрикатами, чтобы сэкономить на еде.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
КРЫМский бандеровец
Место
Украина
Тег
Крым
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
"в рассее всё прекрасно"...) Трампу должно быть стыдно за США...)))
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
К Денис, неужели санузел в квартирах на РОАссии(Фекальния,Па-раша),начали делать,перестали ходить в туалет на ведро и выливать с ведра в окно тебе на голову?
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К Денис
К Денис
Litvinenko Nik, в России на охрененное количество раз прекраснее чем в саложорнии)))))
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