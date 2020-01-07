Поклонская внезапно назвала жителей Донбасса "обычными украинцами"

Нелегитимный депутат Государственной Думы России, бывший "прокурор" Крыма Наталья Поклонская назвала жителей Донбасса "обычными украинцами".

В своем Telegram-канале Поклонская бурно отреагировала на инициативу установить памятник Степану Бандере в 40 км от границы с Россией.

"Эти бредовые идеи не имеют никакого отношения к обычным украинцам: что в Киеве, что в Кривом Роге, что в Донецке люди знают правду и ненавидят всю эту бандеровскую шваль", – заявила она.

"Хорошо, что не замахнулись переименовать какой-нибудь город в Бандеровск – ну чтобы в очередной раз насолить России!" – возмутилась она.

Поклонская назвала жителей Донбасса обычными украинцами

Как писал OBOZREVATEL, ранее Поклонская внезапно заявила, что готова стать послом РФ в Киеве. Она заявила, что "Россия и Украина неразрывно связаны между собой".

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