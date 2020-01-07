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7 января • обновлено в 22:42
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Поклонская внезапно назвала жителей Донбасса "обычными украинцами"

1.4т
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Нелегитимный депутат Государственной Думы России, бывший "прокурор" Крыма Наталья Поклонская назвала жителей Донбасса "обычными украинцами".

В своем Telegram-канале Поклонская бурно отреагировала на инициативу установить памятник Степану Бандере в 40 км от границы с Россией.

"Эти бредовые идеи не имеют никакого отношения к обычным украинцам: что в Киеве, что в Кривом Роге, что в Донецке люди знают правду и ненавидят всю эту бандеровскую шваль", – заявила она.

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"Хорошо, что не замахнулись переименовать какой-нибудь город в Бандеровск – ну чтобы в очередной раз насолить России!" – возмутилась она.

Поклонская назвала жителей Донбасса обычными украинцами

Поклонская назвала жителей Донбасса обычными украинцами

Поклонская внезапно назвала жителей Донбасса "обычными украинцами"

Как писал OBOZREVATEL, ранее Поклонская внезапно заявила, что готова стать послом РФ в Киеве. Она заявила, что "Россия и Украина неразрывно связаны между собой".

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Наталья Поклонская
Место
Украина Донецк
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