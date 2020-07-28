Показаны оптические иллюзии, ловко обманывающие зрение
Оптические иллюзии.
Опубликованы оптические иллюзии, которые могут обмануть зрение. Ведь на первый взгляд ответ кажется лежащим на поверхности, но загадка не так проста.
Иллюзии были представлены профессором Техасского университета в Эль-Пасо Дэвидом Новиком, передает "Медуза".
Загадки:
Какого цвета кусочек стекла посередине?
Показаны оптические иллюзии, ловко обманывающие зрение
Какого цвета символ инь и ян, одного или несколько?
Показаны оптические иллюзии, ловко обманывающие зрение
Какого цвета ягоды на фото: синего, красного или болотного?
Показаны оптические иллюзии, ловко обманывающие зрение
Какого цвета теннисные мячи?
Показаны оптические иллюзии, ловко обманывающие зрение
Ответы можно узнать тут.
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