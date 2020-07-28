Опубликованы оптические иллюзии, которые могут обмануть зрение. Ведь на первый взгляд ответ кажется лежащим на поверхности, но загадка не так проста.

Иллюзии были представлены профессором Техасского университета в Эль-Пасо Дэвидом Новиком, передает "Медуза".

Загадки:

Какого цвета кусочек стекла посередине?

Показаны оптические иллюзии, ловко обманывающие зрение

Какого цвета символ инь и ян, одного или несколько?

Показаны оптические иллюзии, ловко обманывающие зрение

Какого цвета ягоды на фото: синего, красного или болотного?

Показаны оптические иллюзии, ловко обманывающие зрение

Какого цвета теннисные мячи?

Показаны оптические иллюзии, ловко обманывающие зрение

Ответы можно узнать тут.

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