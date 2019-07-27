Пока друзья ждали: в Харькове жестоко изнасиловали девочку

В ночь на 26 июля, в Купянском районе Харькова 28-летний маньяк надругался над 17-летней девочкой.

Инцидент произошел, когда несовершеннолетняя распивала алкогольные напитки в компании злоумышленника и двух парней. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НПУ в Харьковской области.

О случившемся в дежурную часть Купянского отдела полиции заявила мать потерпевшей.

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Известно, что товарищи девушки предложили ей покататься на автомобиле. Приехав в сельскую местность, злоумышленник попросил парней выйти из автомобиля и остался с потерпевшей наедине. Мужчина с применением физического насилия совершил с несовершеннолетней половой акт. После совершения преступления злоумышленник отвез потерпевшую к городу.

Мужчину и двух юношей 17-ти и 18-ти лет арестовали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на популярном украинском курорте поймали маньяка-извращенца. Он занимался развращением детей.

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