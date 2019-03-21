Пойдет снег: синоптик дала неожиданный прогноз погоды в Украине

В Украине в пятницу, 22 марта, ожидается потепление – в некоторых регионах воздух прогреется до +14 градусов. Но уже в субботу снова похолодает, а на востоке страны и вовсе пойдет снег.

При этом обещанное на пятницу потепление практически не будет ощущаться из-за сильного ветра и дождя. Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Температура воздуха завтра повысится, как и обещала. В течение дня +10… +14 градусов, свежее на Востоке, +5… +9 градусов", — сообщила она.

В Киеве 22 марта дождь и сильный ветер. Максимальная температура воздуха +10… +12 градусов.

"23 марта, во Всемирный день метеоролога, снова похолодает, дожди прекратятся, однако — внимание! На востоке с распространением до Запорожья и Крыма выпадет снег! 24 марта, в воскресенье, снова несколько потеплеет, а из районов Польши-Беларуси подойдет другой атмосферный фронт с дождями", — уточнила Диденко.

23-24 марта существенные осадки в Киеве маловероятны, потеплеет еще на несколько градусов, максимально предполагается +10… +13.

"В начале следующей недели, в понедельник, теплая погода еще удержится. Но придут дожди с запада, которые в течение дня распространятся на большую часть территории Украины, кроме восточных областей и юга", — отметила синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ожидается позднее и короткое лето в 2019 году. Метеорологическая осень наступит уже в конце августа.

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