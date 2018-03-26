"Похудела и измучилась": адвокаты рассказали, как голодающей Савченко живется в СИЗО

Адвокаты арестованного нардепа Надежды Савченко посетили ее в следственном изоляторе, а сестра Вера оставила для нее передачу.

Как сообщает 112 канал, адвокаты Дмитрий Бугай и Виктор Чевгуз сообщили, что уже согласовали апелляционную жалобу, которую намерены передать в суд.

"Надежда Викторовна, как сказала, действительно объявила голодовку, - соответствующее обращение она написала руководителю этой структуры (СИЗО, - ред.). Честно говоря, похудела, осунулась немного, но улыбается", - рассказал Бугай.

По его словам, для Савченко передали телевизор, а также другие необходимые вещи.

Как пишет "Украинская Правда", Вера Савченко сообщила, что лично сестру не видела.

"Мне дадут разрешение, возможно, когда следователь рассмотрит мое заявление. Мне и маме должны дать разрешение как ближайшим родственникам", - сказала она и добавила, что провела в СИЗО около часа.

О голодании сестры Вера лишь сказала: "Голодание - это ее оружие против тоталитарных режимов как в Кремле, так и при этой власти, которая идет по стопам Путина".

По ее словам, для сестры в изолятор передали средства гигиены, стиральный порошок, шампунь, зубную щетку и пасту. При этом сотрудники СИЗО не разрешили пронести электрочайник и коврик.

"Она просила передать воду - воду не приняли. Ее можно только покупать: кладешь деньги на счет - и сам арестант себе заказывает воду", - отметила сестра нардепа.

Как сообщал "Обозреватель", 23 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для Савченко в виде содержания под стражей без права на залог сроком на 60 дней.