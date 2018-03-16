Похороны по-новому в Украине: прокуратура придумала, как решить проблему

Из-за введения новых правил захоронения в Украине, предусмотренных правками в статью 242 УПК, прокуратура Киева приняла решение о введении практики проведения исследования тел умерших судебно-медицинскими экспертами на основании решений уполномоченных сотрудников полиции.

После этого результаты исследований будут письменно оформляться на месте происшествия, с последующим назначением судебно-медицинских экспертиз, говорится в сообщении прокуратуры в Facebook.

"Таким образом срок для установления причин смерти увеличено не будет, а порядок получения разрешений для выдачи тел умерших для захоронения не претерпит существенных изменений", - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщал "Обозреватель", украинцы с 15 марта не смогут свободно хоронить своих родственников, поскольку нужно будет дожидаться экспертиз, которые должен назначать суд.

Напомним, ранее эксперты отметили, что измененная процедура захоронения в Украине может вызвать загруженность судов и моргов. Однако на первый план выходит другая проблема - связанная с религией.