Похолодает до +18: синоптик уточнила свежий прогноз по Украине

В среду, 31 июля, на территории Украины ожидается небольшое похолодание, столбики термометров опустятся на несколько градусов.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook, температура воздуха на севере и северо-востоке - Черниговщина, Харьковщина, северные районы Киевщины - составит +18 +22 градуса.

В большинстве областей в течение дня будет комфортно, +22 +27 градусов.

На юге Украины, Закарпатье, в Днепре и районах, в Кропивницком и окрестностях, в Донецкой области еще удержится жаркая погода, +27 +32 градуса. Однако уже 1 августа и здесь посвежеет на 3-6 градусов.

Иллюстрация 24 канал

Кратковременные дожди с локальными грозами в среду пройдут в западных областях, на востоке и местами на Днепропетровщине. В большинстве областей существенные осадки маловероятны.

В Киеве в течение дня ожидаются комфортные +24 градуса, солнечно.

По прогнозу Диденко, 1 августа температура воздуха опустится до +18 +20 градусов, но потом погода выровняется, будет в пределах +22 +26 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня, нетипичная жара продержится в Украине до 10 августа в северных регионах страны, а на юге – до 15 августа.

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