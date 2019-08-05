Погодный апокалипсис в Одессе: названы последствия разрушительного шторма

В результате мощного шторма, который обрушился на Одесскую область, ряд населенных пунктов были обесточены и подтоплены, один человек погиб.

О борьбе с последствиями стихии рассказал в эфире ObozTV спикер ГосЧС Украины в Одесской области Александр Крыцкий.

"С 12:00 субботы, 3 августа, начались мощные ливни, шквальный ветер. Вследствие осадков наши подразделения ГосЧС привлекались 41 раз, в том числе на откачку дождевой воды – удалось откачать более 6 тыс. кубометров. Также подразделения привлекались к уборке деревьев с проезжей части", – рассказал он.

dumskaya.net

dumskaya.net

Крыцкий отметил, что в селе Молога Белгород-Днестровского района на территории дачного дома по улице Заливная, 52 было обнаружено тело мужчины 1949 года рождения (по данным местных СМИ, мужчина утонул в селевом потоке. – Ред.).

odessa.online

odessa.online

"Нарушено транспортное сообщение в Овидиопольском районе. На трассе Н-33 на 51-м километре оторван кусок асфальта. Дорожные службы эти последствия ликвидируют. Были отключения электроэнергии населенных пунктов – где-то частично, где-то полностью. На утро понедельника электропитание восстановлено", – рассказал он.

Крыцкий также добавил, что к ликвидации последствий стихии, помимо коммунальщиков и спасателей, привлекались также представители Национальной полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 3 августа, в Одессе прошел масштабный ливень. В результате в городе затопило улицы, забили грязевые фонтаны и произошли оползни.

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