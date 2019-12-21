До +14, но с дождями: синоптик уточнила "весенний" прогноз погоды в Украине

В воскресенье, 22 декабря, в Украине ожидается теплая погода, но вероятны дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook, отметив, что похолодание придет лишь ближе к Новому году – в 27-28 числах.

"22 декабря в Украине будет тепло, в течение дня +8 +12 градусов, на юге до +14 градусов! Ветер юго-западный, веселый, весенний. Воздух завтра повсюду будет влажным, как не с дождем, так с туманом, поэтому дышать людям с бронхолегочными недугами будет некомфортно", – отметила Диденко.

В Киеве также ожидаются дожди и ветер. Однако воздух прогреется до +10 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 22 декабря Укргидрометцентр

Иллюстрация vesti.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее появился уточненный прогноз погоды в Украине на Новый год. По словам синоптиков, 2020-й встретит достаточно тепло, однако, возможно, с дождями или снегом.

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