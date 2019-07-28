Жара в Украине пойдет на спад: названы даты похолодания

В Украине 29 июля сохранится жаркая погода, температура в некоторых областях превысит +30 градусов.

Дожди пройдут от Волынской и Ривненской до Сумской и Харьковской областей, сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Также есть вероятность осадков и гроз в Винницкой области и на Одесщине. В Киеве будет жарко, около 30 градусов, существенные осадки не ожидаются.

На протяжение недели температура будет постепенно падать, а к выходным 3 и 4 августа станет намного прохладнее.

Похолодание Gismetio

"Будет заходить воздух попрохладнее. Вместо шорт, купальников и голых плечей на вас с фотографий будут смотреть рукава подлиннее, а вечером даже пледы", – написала Диденко.

Как писал OBOZREVATEL, с 28 июля в Украине потеплело до +30…+33 градусов. Однако синоптики заявили, что аномальной жары в +40 и выше, которая частично накрыла Западную Европу, украинцам можно не бояться.

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