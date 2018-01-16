Украину заметет снегом: синоптики дали подробности

В результате влияния активного циклона в Украине на протяжении 18 января прогнозируется существенное осложнение погодных условий.

Так, по данным Укргидрометцентра, на территории Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей ожидаются сильные и очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 сантиметров.

В Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях сильный дождь с переходом в снег.

Также по всей Украине, кроме западных областей, ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях – до 25-28 м/с.

При этом на дорогах Украины будет гололедица.

В Киеве ожидается сильный мокрый снег, усиление ветра до 15-18 м/с, метели, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 20 сантиметров.

Отметим, что при этом в большинстве регионов морозы отойдут, только ночью местами температура опустится до -5, а днем в среднем будет от -1 до +1 градусов.

В свою очередь синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook уточнила, что 17 января, "от сегодняшних морозов и следа не останется", а в Украину придет оттепель.

А уже 18 января в Украину придет еще более серьезный циклон с юго-запада Европы.

"Поэтому 18 января особенно сложной и опасной может быть погода на юге, в Одесской, Херсонской, Николаевской областях, в Центре - Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской областях, на Севере - Сумской, Черниговской, Киевской областях. А именно: снег, мокрый снег, дождь - в зависимости от температуры воздуха", - отметила Диденко.

Также во вторник, по ее словам, в Украине начнется сильный ветер, который усилится 18 января.

"В Киеве завтра и 18 января - потепление до оттепели, усиление ветра, снег с переходом в мокрый снег. Самой сложной погода в столице обещает быть ночью, утром и в первой половине дня 18 января", - уточнила Диденко.

Напомним, ранее появился прогноз погоды до конца рабочей недели.