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16 ноября • обновлено в 07:22
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Все – за грибами: синоптики дали теплый прогноз по Украине

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В Украине в субботу, 16 ноября, ожидается солнечная и тихая погода, осадки не прогнозируют.

Местами может быть замечен туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в западных, южных и восточных областях ночью и утром синоптики прогнозируют туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, с отдельными порывами до 15-20 м/с в Карпатах.

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Синоптики дали теплый прогноз на 16 ноября

Синоптики дали теплый прогноз на 16 ноября

cards.i.ua

Ночью температура воздуха составит от +2 до +7, а днем ​​от +8 до +13 градусов.

На Закарпатье и в Одесской области будет немного теплее: +6-11 ночью и +14 ...+ 18 днем. В восточных областях температура ночью опустится до 0 градусов, и поднимется до +4 ...+ 9 днем.

Погода в Украине 16 ноября

Погода в Украине 16 ноября

В центре страны днем прогреется до +9 +11 градусов, ночью ожидается +4 +6 градусов. В Киеве без осадков, пасмурно. Днем +9 +11 градусов, ночью +4 +6 градусов.

Погода в Киеве 16 ноября

Погода в Киеве 16 ноября

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее Укргидрометнц центр сообщал, что 16 и 17 ноября будет облачно, однако дожди не предвидятся. Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что тепло в субботу и воскресенье будет способствовать всем планам.

  • Синоптики предупреждали, что в ноябре в Украину вернется аномальное тепло, однако с середины месяца ожидаются заморозки.

  • Настоящая зима придет в Украину с 12 декабря. До конца же ноября будет держаться плюсовая температура за исключением периода с 17 по 23 ноября.

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Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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