Бабье лето и дожди: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В Украине в воскресенье, 29 сентября, ожидается преимущественно теплая погода, однако во многих областях пройдут дожди.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, осадков не предвидится в западных регионах, Одесской области и Крыму.

Температура воздуха там, а также в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях прогреется от 17 до 24 градусов тепла.

В остальных областях Украины пройдут умеренные дожди, но при этом сильного похолодания не ожидается - от 16 до 19 градусов выше нуля. Ветер преимущественно юго-западный, 5−10 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики прогнозируют в Украине первый снег уже в ноябре, но в октябре ожидается благоприятная погода, обильные дожди не предвидятся, а в первой половине месяца еще удержатся солнечные дни.

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