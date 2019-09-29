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29 сентября • обновлено в 09:09
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Бабье лето и дожди: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

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В Украине в воскресенье, 29 сентября, ожидается преимущественно теплая погода, однако во многих областях пройдут дожди.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, осадков не предвидится в западных регионах, Одесской области и Крыму.

Температура воздуха там, а также в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях прогреется от 17 до 24 градусов тепла.

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В остальных областях Украины пройдут умеренные дожди, но при этом сильного похолодания не ожидается - от 16 до 19 градусов выше нуля. Ветер преимущественно юго-западный, 5−10 м/с.

Бабье лето и дожди: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики прогнозируют в Украине первый снег уже в ноябре, но в октябре ожидается благоприятная погода, обильные дожди не предвидятся, а в первой половине месяца еще удержатся солнечные дни.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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