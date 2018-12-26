Погода в Украине: синоптик уточнила прогноз на Новый год

Новый 2019 год в Украине начнется со снегопадов и метелей.

Об этом свидетельствуют метеорологические данные, сообщает на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. Таким образом, она уточнила прогноз погоды на новогодние праздники.

"Синоптическая хроника новогодней ночи: по уточненным данным, в ночь на 1-е января в Киеве будет морозно, -3…-6 градусов, а днем 1 января придут снегопады и метели - на карте. Одним словом, без снега не останемся", — сообщила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, на новогодние праздники по всей территории Украины ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом, в ночь с 31-го декабря на 1 января температура будет колебаться в пределах от 0 до 6 градусов мороза.