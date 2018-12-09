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Погода в Украине: синоптик рассказала, когда придут морозы

4.6тЧитать материал на украинском

В Украине в ближайшие дни будет наблюдаться оттепель с небольшими осадками, значительное снижение температуры ожидается 15 декабря.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в Киеве "понедельник даст передохнуть от мокрого снега или дождя" – будет без осадков, днем около нуля. 12 декабря циклон принесет осадки.

"Из Киева скоро влажная воздушная масса сдвинется и пойдет восточнее. В западные области продвигается очередная порция осадков с запада. В понедельник осадки наиболее вероятны на Левобережье и в западной части Украины. Полоса от Киевской до Одесской области побудет сухой завтра", – рассказала синоптик.

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"Температура воздуха особо не изменится, практически все время оттепель, с небольшими колебаниями", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики утверждают, что настоящей зимы в декабре украинцам ожидать не стоит. По их прогнозом, до января в стране ожидается несколько волн потепления.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Теги
погодаУкргидрометцентр
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