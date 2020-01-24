Еще теплее? Появился аномальный прогноз на февраль в Украине

В феврале 2020 года в Украине сохранится аномально теплая погода, которая будет мало отличаться от первых месяцев зимы.

Такой прогноз озвучила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, пишет Gazeta.ua.

"Нынешняя зима является необычно теплой. Средняя суточная температура декабря в Украине превышала 10 градусов тепла. В январе незначительные морозы фиксируют ночью. Днем преимущественно от 0 до 5° C. Снег выпал только в Карпатах. Ожидаем аномально теплый февраль", – рассказала она.

Погода в Украине: появился аномальный прогноз на февраль crimea.vgorode.ua

"В Киеве до третьей декады января не наступила метеорологическая зима. Было три зимних дня. В декабре семь, но не подряд", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Синоптики предупредили, что в начале февраля Украину могут накрыть сильные морозы – до -15 градусов.

Прогноз по Украине резко изменили. Синоптики сообщили, что весна придет уже в феврале.

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, жителей нашей страны ждут морозы в марте, а последний месяц весны принесет засуху.

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