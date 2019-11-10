До +20, но с дождями: синоптики уточнили теплый прогноз по Украине

В воскресенье, 10 ноября, в Украине ожидается теплая погода, но некоторые регионы накроют осадки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Температура воздуха поднимется до +15 градусов днем ​​и 5-7 градусов тепла ночью.

На юге дневная температура достигнет отметки +17 + 19 градусов. На западе – 11-17 градусов тепла, а в восточных областях будет +12 + 14 градусов.

Погода в Украине: появился прогноз на 10 ноября tamtour.com.ua

Осадки в виде дождя прогнозируют на западной Украине. В остальных регионах сухо и солнечно. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

В Киеве 10 ноября днем ​​синоптики обещают 15-17 градусов выше нуля. Ночью температура опустится до +7 + 9 градусов. Осадки не ожидаются.

Погода в Украине: появился прогноз на 10 ноября Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

По данным синоптиков, в Украину в ноябре возвращается аномальное тепло, однако с середины месяца ожидаются заморозки.

По расчетам специалистов, настоящая зима придет в Украину с 12 декабря. До конца же ноября будет держаться плюсовая температура за исключением периода с 17 по 23 ноября.

В ноябре ожидается средняя температура воздуха от 0 до 8 градусов тепла.

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