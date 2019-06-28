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Адская жара и грозы: народный синоптик дал прогноз на июль в Украине

1.8тЧитать материал на украинском

В июле в Украину после небольшого похолодания придет настоящая летняя жара, которую разбавят грозовые дожди.

Такой прогноз погоды в Украине озвучил в эфире ObozTV народный синоптик Леонид Горбань.

По словам народного синоптика, 28-29 июня дожди принесут в Украину похолодание на 5-7 градусов.

"В первые числа месяца, с 1 по 3 июля, жары большой не будет, пойдут дожди 2-3 июля. Потом с 5 июля начинается жара. Будет +32…+34 весь июль, аж до 12 августа", – отметил он.

"В июле хорошие дожди будут 4-6 числа, 18-20, 25-26 и 30-31. Эти дожди на фоне высоких температур обложными быть не могут. Они грозовые, быстротекущие, но могут в одном месте вылить столько, что мало не покажется", – сообщил Горбань.

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Адская жара и грозы: народный синоптик дал прогноз на июль в Украине

slovoidilo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, жаркая погода в Украине ожидается на протяжении всего июля. 11 и 12 июня 2019 года в Киеве наблюдались самые жаркие ночи за последние 138 лет (с 1881-го).

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVПрогноз погоды
Персона
Леонид Горбань
Место
Украина
Тег
погода
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