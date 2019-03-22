Погода в Украине на выходных: синоптики дали дождливый прогноз

В Украине на выходных 23-24 марта в большинстве областей пройдут дожди, а ночью возможны заморозки. Средняя дневная температура составит +8 градусов.

Холоднее всего в субботу будет на востоке. Согласно с прогнозом Укргидрометцентра, в Харьковской, Донецкой и Луганской областях будет снег с дождем, в Запорожской области и в Крыму ‒ дождь.

В других областях будет без осадков, но облачно. Ночные заморозки прогнозируются везде, кроме Закарпатской, Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Одесской области.

Погода в Украине 23 марта Укргидрометцентр

24 марта осадки переместятся с востока на запад и север страны. Дожди прогнозируются в Киеве, Чернигове, Ривне, Луцке, Львове, Ивано-Франковске, Житомире, Тернополе и Хмельницком.

Также в большинстве областей ночью будут заморозки. Днем по всей территории будет в среднем +8...+10, и только в Луганской области максимально +5.

Погода в Украине Укргидрометцентр

Тем временем на популярных курортах Турции на этих выходных будет около +20, а в Шарм-эль-Шейхе (Египет) до +27 и без осадков.

Как писал OBOZREVATEL, в Украину уже со вторника, 26 марта, придет волна похолодания. Также в некоторых областях возможен мокрый снег.

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