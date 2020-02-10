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10 февраля • обновлено в 18:49
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Осень аж до Нового года: климатолог дала аномальный прогноз на 2020 год в Украине

2.7т
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В 2020 году в Украине снова предвидятся погодные аномалии – осень, вероятно, затянется аж до Нового года.

Такое предположение в интервью "Текстам" высказала климатолог, научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская. Она рассказала, что ситуация резко меняется.

"Наши методы прогнозирования построены на статистических методах прошлого. Тогда система находилась в постоянном состоянии, и мы могли рассчитывать с большей вероятностью. Сейчас мы имеем систему, которая меняется очень быстро. Буквально каждый год мы видим что-то новое", – поделилась Краковская.

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Климатолог дала аномальный прогноз на 2020 год в Украине

Климатолог дала аномальный прогноз на 2020 год в Украине

w-dog.ru

По словам Краковской, исследования показали, что будет становиться все жарче. "Осень имеет все шансы удлиниться до Нового года, а, возможно, и дальше", – предположила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, весна 2020 года в Украине придет без опоздания, однако в середине апреля ночью могут вернуться заморозки. Май же вообще принесет летнюю температуру.

Погода летом 2020-го удивит украинцев небольшой жарой и кратковременными дождями.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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