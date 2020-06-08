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8 июня • обновлено в 23:52
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Появился свежий прогноз погоды: в Украине обещают грозы и сильную жару

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Погода в Украине во вторник, 9 июня, ожидается солнечной и жаркой в большинстве регионов, однако на западе пройдут дожди с грозами.

Об этом сообщается в прогнозе Украинского гидрометцентра. Так, в западных областях температура днем ожидается на уровне +24...+27, ночью +12...+16 градусов.

Днем во Львовской области будет прохладнее – от +23 до +25 градусов.

Иллюстрация

Иллюстрация

pexels.com

В остальных регионах страны сухо, небольшая облачность. Днем ожидается +29...+32 градуса, ночью +15...+18.

В Одесской области воздух прогреется немного ниже +26...+28 днем и +14...+16 ночью.

В Украине обещают грозы и сильную жару: появился свежий прогноз синоптиков

Скриншот

В Киеве небольшая облачность, без осадков.

В Украине обещают грозы и сильную жару: появился свежий прогноз синоптиков

Скриншот

В Украине обещают грозы и сильную жару: появился свежий прогноз синоптиков

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, май в 2020 году в Киеве оказался самым холодным за весь XXI век, заявили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
погода жара Укргидрометцентр
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