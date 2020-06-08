В Украине обещают грозы и сильную жару: появился свежий прогноз синоптиков

Погода в Украине во вторник, 9 июня, ожидается солнечной и жаркой в большинстве регионов, однако на западе пройдут дожди с грозами.

Об этом сообщается в прогнозе Украинского гидрометцентра. Так, в западных областях температура днем ожидается на уровне +24...+27, ночью +12...+16 градусов.

Днем во Львовской области будет прохладнее – от +23 до +25 градусов.

Иллюстрация pexels.com

В остальных регионах страны сухо, небольшая облачность. Днем ожидается +29...+32 градуса, ночью +15...+18.

В Одесской области воздух прогреется немного ниже +26...+28 днем и +14...+16 ночью.

Скриншот

В Киеве небольшая облачность, без осадков.

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, май в 2020 году в Киеве оказался самым холодным за весь XXI век, заявили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!