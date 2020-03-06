В Украине 7 и 8 марта ожидается переменчивая погода, вероятны осадки и даже грозы.

В высокогорье восточной части Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей – значительная снеголавинная опасность (3 уровня). "Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин", – сообщается на Facebook-странице "Снеголавинная ситуация в украинских Карпатах".

Кроме того, умеренная снеголавинная опасность (2 уровня) ожидается в горах западной и центральной частей Закарпатской области. Низкая снеголавинная опасность (1 уровня) – в горах Львовской и Черновицкой областей.

Прогноз погоды в Украине на выходные УП

facebook.com/lavyny.official

На своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко отметила, что атмосферный фронт обусловит 7 марта дожди в западных областях. 8 марта они охватят еще и северную часть Украины, включая Винницкую, Черкасскую области, вечером – Кропивницкий и ближайшие районы.

"К вечеру дожди вероятны в Одесской области, где могут громыхнуть даже грозы", – написала Диденко.

7 марта температура +5...+11 градусов ожидается в западных областях, высоко в Карпатах, вероятно, до нуля. На востоке и юге страны – до +15...+17. На севере и в центральных областях в течение дня до +10...+15 градусов.

"В Киеве суббота будет теплой, до +12...+13 градусов, местами небольшой дождь. А вот 8 марта набегут облака, придет атмосферный фронт и похолодает – серые дожди и около +8...+10 градусов", – рассказала синоптик.

Она добавила, что 9 и 10 марта в Украине дождей почти не будет, а температурное распределение удержится на уровне предыдущего дня.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте в Украине ожидаются дожди и заморозки, а уже к концу весны – в мае – придет практически летняя погода.

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