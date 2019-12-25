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25 декабря • обновлено в 12:10
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"Жара" вернется: синоптики удивили прогнозом на начало 2020-го года

4.6т
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В начале 2020 года украинцам следует ожидать переменную погоду – до 31 декабря в стране похолодает, а уже с 1 января снова придет потепление.

Согласно данным Gismeteo для Киева, 31 декабря еще будет мороз, а уже 1 января ожидается +2 градуса.

Отмечается, что в первую неделю января 2020 года температура будет колебаться от -2 до +2 градусов. При этом возможны небольшие снегопады.

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Ранее "жаркий" прогноз на начало января дала также синоптик Наталья Диденко. По ее данным, праздники в Украине пройдут с плюсовой температурой.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине на Новый год-2020 будет морозно, однако осадков не ожидается.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Тег
погода
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