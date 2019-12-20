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20 декабря • обновлено в 21:05
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Погода меняется: синоптик рассказал, что ждет украинцев

1.8т
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Малооблачная погода в Украине в ближайшие дни сменится дождями, однако температура будет держаться выше нуля.

Такой прогноз погоды озвучил в эфире ObozTV синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык.

"Если говорить про ближайшие пять дней, изменение погодных условий будет. Малооблачная бездождевая погода поменяется, почти по всей территории Украины пройдут дожди. Самое большое количество их будет в западных областях, особенно в Карпатах. В определенные дни будут значительные дожди", – рассказал Билык.

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"А вот относительно температурных показателей каких-то изменений не будет. Температура будет нехарактерной для этой поры года. Ночные температуры в пределах 0...+5, лишь на востоке страны ночью -3...-2. Дневные температуры +3...+8 и на юге местами до +12. В ближайшие 3-5 дней такие погодные условия нас ожидают", – отметил он.

Синоптик также сообщил, что 2019 год признан самым теплым за всю историю наблюдений Всемирной метеорологической организации. По его словам, конец года это подтверждает.

Погода меняется: синоптик рассказал, что ждет украинцев

prm.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, на Новый год в Украине ожидается преимущественно теплая погода, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Погода ObozTV Прогноз погоды
Персона
Владислав Билык
Место
Украина
Теги
Укргидрометцентр погода
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