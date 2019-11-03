Погода, как в апреле: синоптики заявили о резком потеплении в Украине

В понедельник, 14 ноября, в Украине ожидается резкое потепление, до +15 +20 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. По ее словам, прохладнее будет лишь в восточных областях: +8 +13 градусов.

Осадки ожидаются в западных регионах, на севере возможны небольшие дожди. В остальных областях будет сухо. При этом в большинстве уголков страны все еще задержится порывистый ветер.

В Киеве воздух прогреется до +17 градусов. Возможен небольшой дождь.

Погода в Украине 4 ноября meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе и феврале в Украине ожидаются рекордные за последние 30 лет морозы.

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