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4 ноября • обновлено в 00:17
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Погода, как в апреле: синоптики заявили о резком потеплении в Украине

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В понедельник, 14 ноября, в Украине ожидается резкое потепление, до +15 +20 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. По ее словам, прохладнее будет лишь в восточных областях: +8 +13 градусов.

Осадки ожидаются в западных регионах, на севере возможны небольшие дожди. В остальных областях будет сухо. При этом в большинстве уголков страны все еще задержится порывистый ветер.

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В Киеве воздух прогреется до +17 градусов. Возможен небольшой дождь.

Погода в Украине 4 ноября

Погода в Украине 4 ноября

meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе и феврале в Украине ожидаются рекордные за последние 30 лет морозы.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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