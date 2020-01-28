Погода испортится: синоптики дали мокрый прогноз по Украине

Большинство областей во вторник, 28 января, окажутся под действием атмосферного фронта.

В частности, на Закарпатье, Прикарпатье, в Винницкой, Черкасской и Одесской области ожидаются небольшие осадки. При этом центральные, восточные и южные области накроет довольно сильный дождь, местами вперемешку со снегом. Сухо будет лишь в северных и северо-западных областях.

Погода в Украине Иллюстрация

На юге и западе столбики термометров покажут от 4 до 7 градусов тепла, а ночью будет от 0 до +2 на юге и около 1 градуса мороза на западе.

В северных, восточных и центральных регионах днем будет около 2-5 градусов тепла, ночью - от 2 градусов тепла до 1 градуса мороза.

В Киеве во вторник, 28 января, все сутки будет облачно. Ночью температура будет около 0...+2°, а днем поднимется до +3...+5°.

Как сообщал OBOZREVATEL, аномально теплая зима в Украине пока продолжается. Во вторник в некоторых восточных областях начнутся дожди и мокрый снег, на остальной территории преимущественно сухая погода.

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