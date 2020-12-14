'Везли бабушке продукты': на Киевщине в ДТП разбились отец с сыном. Подробности трагедии

На трассе Киев – Знаменка произошла смертельная авария: столкнулись автомобили Lada и Renault. В результате погиб 46-летний водитель из Кировоградщины и его 14-летний сын. Медики еще пытались спасти подростка, но травмы оказались слишком серьезными.

Подробнее об этой трагедии читайте в материале OBOZREVATEL.

Авария произошла утром в субботу, 12 декабря, на Обуховской трассе недалеко от Киева. По предварительным данным, водитель Renault не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где и столкнулся с Lada. Удар был такой силы, что последнея превратилась в груду металла.

Спасателям пришлось с помощью специальных инструментов вырезать из автомобиля 14-летнего мальчика, чтобы доставить в больницу. Его 46-летнему отцу уже ничем нельзя было помочь. А вскоре стало известно, что и мальчик умер в карете скорой помощи.

Как выяснил OBOZREVATEL, погибшими оказались жители Кировоградщины: Анатолий Савенко и его сын Артур.

"Я смотрела фото с места аварии. В машине Толика была разбросана картошка. Они с Артуром ехали в Киевскую область, к маме Анатолия, бабушке Артура. Видимо, как водится, везли ей и продукты. Может быть, торопились. И вот такая трагедия", – вздыхает знакомая семьи.

По словам женщины, подросток был единственным общим сыном у Анатолия и его супруги Людмилы. "Я давненько их не видела. Но знаю, что пару лет назад Толик и Люда разошлись. Но с сыном он виделся, видимо, решили и бабушку навестить вместе. Люда работает в магазине связи, пополняет счета на телефонах одного оператора. Артур еще в школе учился", – рассказывает знакомая.

Одна из знакомых семьи рассказала, что мама погибшего Анатолия Савенко, Галина, живет в Обухове с одним из бывших народных депутатов. "Они были одноклассниками, она – его первая юношеская любовь. Вот встретились – и чувства вспыхнули вновь. Галина живет в очень шикарных условиях и у нас в поселке бывает редко. Однажды он [экс-нардеп] приезжал сюда на встречу одноклассников и даже устраивал им поездку в Киев", – уточнила женщина.

Анатолий работал водителем на местной газоперерабатывающей станции. Его коллеги говорят, что мужчина был хорошим и отзывчивым. "Он водителем много лет работал. Водил аккуратно, и никогда выпив за руль не садился. Он прекрасно понимал, что такое скользкая дорога, туман – не первый же год за рулем. Это в них вылетела эта Renault. Если бы водитель того автомобиля не гнал, то и таких последствий не было бы. Посмотрите на фото, как там одна сторона у машины вмята. Она со всей силы в них влетела. И погубила Толика и его сына. Очень жаль их, семьи нет", – говорит коллега погибшего Анатолия Савенко.

Также знакомые семьи рассказывают, что Людмила, мама Артура, убита горем. "Фактически у нее отняли вторую семью. Остался взрослый сын от первого брака, но у него своя семья. А ее первый муж покончил жизнь самоубийством. А теперь Артур и Толик. Теперь нет ни того, ни другого – словно и не было половины жизни. Она убита горем", – рассказывает одна из родственниц Людмилы.

В полиции области сообщили, что открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Виновному грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. 47-летний водитель Renault с травмами доставлен в больницу.