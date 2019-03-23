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Подписывал Петр I: найден документ, доказавший давление РПЦ на Украину

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В библиотеке Тюбингена (Германия) была обнаружена грамота российского царя Петра I к митрополиту Киевскому Иоасафу Кроковскому.

Как передает ВВС, документ висел на стене библиотеки и считался украшением, однако в 2016 году на грамоту обратили внимание местные ученые, решив детально изучить ее содержание и историческое значение.

Как оказалось, документ – это оригинал грамоты российского царя к митрополиту Иоасафу Кроковскому, написанной в 1708 году. Кроковский был последний избранный глава Киевской митрополии и царская грамота еще больше ограничивала его права, поскольку в 1686 году Киевская митрополия с разрешения Константинополя временно стала частью Московского патриархата.

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Документ запрещал украинским иерархам лично обращаться к Вселенскому патриарху, что доказывает опасения России о возвращении Киевской митрополии под власть Константинополя.

После того, как царский указ попал в Киев, он хранился вместе с другими документами Киевских митрополитов в ризнице Софийского собора, но после революции в 1922 году архив передали в новосозданную Всеукраинскую академию наук – ныне Национальная библиотека им. Вернадского. После этого грамота исчезла.

В 1943 году документы из Киева вывезли немецкие оккупанты. Архив перевезли в австрийский собор Санкт-Ламбрехт, а оттуда – британским союзникам. Появление документа в городе Тюбинген связано с именем основателя местного института профессором Вернером Маркертом, который исследовал и интересовался Восточной Европой. Вероятно, он приобрел документ, когда служил при Верховном командовании Вермахта.

14 марта 2019 года Германия передала Украине старинную грамоту. Она хранится в библиотеке им. Вернандского.

Подписывал Петр I: найден документ, доказавший давление РПЦ на Украину
Подписывал Петр I: найден документ, доказавший давление РПЦ на Украину
Подписывал Петр I: найден документ, доказавший давление РПЦ на Украину

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее митрополит Епифаний заявил, что Москва привлекает очень много сил для того, чтобы другие православные церкви не признали ПЦУ.

Также недавно в России потребовали отобрать у Украины Томос, однако РПЦ получила жесткий ответ от Константинополя.

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Место
Украина
Теги
ПЦУРПЦ
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Нацисты бандеры бесятся, что их секту педрошенки не признали.. Не понятно на что рассчитывали..,)))
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Шевченко Володимир
Шевченко Володимир
Мокша гірше від татаро-монгол, з яких вони вийшли !
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