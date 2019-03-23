Подписывал Петр I: найден документ, доказавший давление РПЦ на Украину

В библиотеке Тюбингена (Германия) была обнаружена грамота российского царя Петра I к митрополиту Киевскому Иоасафу Кроковскому.

Как передает ВВС, документ висел на стене библиотеки и считался украшением, однако в 2016 году на грамоту обратили внимание местные ученые, решив детально изучить ее содержание и историческое значение.

Как оказалось, документ – это оригинал грамоты российского царя к митрополиту Иоасафу Кроковскому, написанной в 1708 году. Кроковский был последний избранный глава Киевской митрополии и царская грамота еще больше ограничивала его права, поскольку в 1686 году Киевская митрополия с разрешения Константинополя временно стала частью Московского патриархата.

Документ запрещал украинским иерархам лично обращаться к Вселенскому патриарху, что доказывает опасения России о возвращении Киевской митрополии под власть Константинополя.

После того, как царский указ попал в Киев, он хранился вместе с другими документами Киевских митрополитов в ризнице Софийского собора, но после революции в 1922 году архив передали в новосозданную Всеукраинскую академию наук – ныне Национальная библиотека им. Вернадского. После этого грамота исчезла.

В 1943 году документы из Киева вывезли немецкие оккупанты. Архив перевезли в австрийский собор Санкт-Ламбрехт, а оттуда – британским союзникам. Появление документа в городе Тюбинген связано с именем основателя местного института профессором Вернером Маркертом, который исследовал и интересовался Восточной Европой. Вероятно, он приобрел документ, когда служил при Верховном командовании Вермахта.

14 марта 2019 года Германия передала Украине старинную грамоту. Она хранится в библиотеке им. Вернандского.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее митрополит Епифаний заявил, что Москва привлекает очень много сил для того, чтобы другие православные церкви не признали ПЦУ.

Также недавно в России потребовали отобрать у Украины Томос, однако РПЦ получила жесткий ответ от Константинополя.

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