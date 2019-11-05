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5 ноября • обновлено в 20:39
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Подбросили на порог: скандал с генералом КГБ в Харькове получил продолжение

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Во вторник, 5 ноября, в Харькове националисты сняли мемориальную доску генералу КГБ Юрию Шрамко, которая разделила жителей на два лагеря.

Об этом сообщает "МедиаПорт" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что представители "Национального корпуса" привезли табличку с барельефом на порог Харьковского горсовета и оставили там в перевернутом виде.

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"Нацкорпус" снял в Харькове мемориальную доску Шрамко

"Нацкорпус" снял в Харькове мемориальную доску Шрамко

МедиаПорт

"Нацкорпус" снял в Харькове мемориальную доску Шрамко

"Нацкорпус" снял в Харькове мемориальную доску Шрамко

МедиаПорт

"Нацкорпус" снял в Харькове мемориальную доску Шрамко

"Нацкорпус" снял в Харькове мемориальную доску Шрамко

МедиаПорт

Процесс демонтажа зафиксировали журналисты. Полиции не было, однако вскоре правоохранителям сообщили о нарушении.

В пресс-службе Харьковского горсовета сообщили, что инициатором установления доски был харьковский клуб "Генерал". В мэрии согласовали установление памятного знака. Забрали ли доску на хранение, не сообщили.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове на центральной площади Свободы установили мемориальную доску генералу КГБ Юрию Шрамко, что вызвало волну протеста среди активистов.

Экс-глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин отреагировал на скандал возмущением и оскорблениями.

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Место
Украина Харьков
Тег
Национальный корпус
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Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Борются с капитуляцией прям на линии фронта, как и обещали.
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