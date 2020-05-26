Подарок львовского бренда: стало известно, кто пошил Порошенко маску-вышиванку

Журналисты выяснили, что маска-вышиванка, в которой часто появляется на публике пятый президент Украины Петр Порошенко, принадлежит известному львовскому бренду "Гойда".

Об этом написала журналистка Варвара Квитка на своей странице в Facebook. Как рассказала основательница бренда Ирина Христинич, за период карантина из-за пандемии коронавируса, "Гойра" создала и разослала около трех тысяч уникальных вышитых масок в более, чем 150 городов Украины.

Таким образом получила изделия и семья Порошенко. У Петра и Марины есть комплект вышиванок бренда и к ним прислали маски.

Петр и Марина Порошенко в масках от львовского бренда "Гойра"

"Аксессуар с вышивкой, как носит пятый президент, представлен в нескольких цветах и из ткани разных фактур. Орнамент, что нанесен на ней берет исток у борщевской сорочки", – написала журналистка.

Она добавила, что маски от "Гойры" во время карантина не имели фиксированной стоимости. Получить изделие в авторской стилистике бренда можно было в формате "плати сколько можешь". Но, после смягчения карантинных норм, на маски будет установлена лояльная цена.

Как сообщал OBOZREVATEL нардеп Елизавета Богуцкая в разгар эпидемии COVID-19 пришла в Верховную Раду в вязанной маске в крупную сетку. Соответствующее фото она опубликовала у себя в Facebook. Позднее она уточнила, что "это был лишь троллинг карантинных мероприятий".

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