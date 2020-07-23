В Литинском районе Винницкой области столкнулись легковушка и грузовик – погибли четыре человека. Еще четыре человека травмированы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, трагическая авария произошла около 5:30 утра на автодороге вблизи села Лукашевка.

По предварительным данным, водитель автомобиля Opel выехал на полосу встречного движения транспорта и столкнулся с грузовиком МAN. В результате ДТП четыре пассажира легкового автомобиля погибли, а оба водителя и двое пассажиров получили травмы.

На месте пострадавшим оказывается медицинская помощь. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

Под Винницей в ДТП с грузовиком погибли четыре человека. Фото Фото: Цензор.НЕТ

Под Винницей в ДТП с грузовиком погибли четыре человека. Фото Фото: Цензор.НЕТ

Под Винницей в ДТП с грузовиком погибли четыре человека. Фото Фото: Цензор.НЕТ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Ужгороде в результате столкновения BMW со скорой помощью пострадали пять человек.