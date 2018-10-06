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''Под угрозой'': Климкин сказал, сколько украинцев находится в РФ

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На территории Российской Федерации постоянно находится около 3 миллионов украинцев, которым может грозить опасность.

"Мы не считаем никакие поездки в Россию безопасными. Я это много раз говорил. Каждый, кто едет в Россию, должен следить и понимать, что ему угрожают возможные провокации", – сказал глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала "UA: Харьков".

Дипломат отметил, что существуют "человеческие вопросы и человеческие дела", например, когда кто-то из украинцев едет к больным родственникам, которые живут в РФ. Но вместе с тем не считает хорошей идеей, если украинцы едут в РФ на заработки.

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"Поэтому, уезжая в Россию, даже понимая, что тебе туда очень нужно, необходимо двадцать раз подумать, поразмышлять, а потом принимать решение", – подчеркнул Климкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство инфраструктуры Украины подготовило ряд предложений по противодействию России, включая прекращение пассажирского железнодорожного сообщения из-за ее деятельности в Азовском море и на оккупированных территориях.

В Украине уже нашли способ обойти ограничения, ведь запрет на железнодорожные перевозки между Украиной и Российской Федерацией не будет касаться транзитных поездов.

Персона
Павел Климкин
Место
Украина
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Ломберга Литор
Ломберга Литор
У нас хохлы работают, разъезжают с украинскими номерами, всем абсолютно по-барабану, - живут себе, работаю и Бог с ними. Оказывается против них устраивают провокации. Встречу, спрошу обязательно.
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Ебанько Иппу Лох Лов
Ебанько Иппу Лох Лов
Что-то этих свиноебучих заробитчан даже сраной дубиной из России не выгонишь,особенно с Северов.Готовы хоть тушкой,хоть чучелом остаться.
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Абросимов Андрей
Абросимов Андрей
А крымчане уже не в опасности? Днр и лнр ?
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