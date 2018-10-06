''Под угрозой'': Климкин сказал, сколько украинцев находится в РФ

На территории Российской Федерации постоянно находится около 3 миллионов украинцев, которым может грозить опасность.

"Мы не считаем никакие поездки в Россию безопасными. Я это много раз говорил. Каждый, кто едет в Россию, должен следить и понимать, что ему угрожают возможные провокации", – сказал глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала "UA: Харьков".

Дипломат отметил, что существуют "человеческие вопросы и человеческие дела", например, когда кто-то из украинцев едет к больным родственникам, которые живут в РФ. Но вместе с тем не считает хорошей идеей, если украинцы едут в РФ на заработки.

"Поэтому, уезжая в Россию, даже понимая, что тебе туда очень нужно, необходимо двадцать раз подумать, поразмышлять, а потом принимать решение", – подчеркнул Климкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство инфраструктуры Украины подготовило ряд предложений по противодействию России, включая прекращение пассажирского железнодорожного сообщения из-за ее деятельности в Азовском море и на оккупированных территориях.

В Украине уже нашли способ обойти ограничения, ведь запрет на железнодорожные перевозки между Украиной и Российской Федерацией не будет касаться транзитных поездов.