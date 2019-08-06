Неизвестный мужчина сорвал и разбил стенд с фотографиями героев-участников АТО, который находился в помещении Миргородской районной администрации.

До прибытия полиции на месте инцидента 55-летнего миргородца сдерживали граждане, затем передали его правоохранителям. Об этом сообщает Центральный канал Полтавщины.

Полиция выясняет причины проявления у мужчины такой агрессии. Факт внесен в Единый учет заявлений и сообщений о совершенных правонарушениях и другие происшествия. На данном этапе проводится проверка.

Под Полтавой разгромили стенд с фото участников АТО central-ua.tv

Под Полтавой разгромили стенд с фото участников АТО central-ua.tv

Под Полтавой разгромили стенд с фото участников АТО central-ua.tv

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