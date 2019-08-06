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Под Полтавой разгромили стенд с фото участников АТО

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Неизвестный мужчина сорвал и разбил стенд с фотографиями героев-участников АТО, который находился в помещении Миргородской районной администрации.

До прибытия полиции на месте инцидента 55-летнего миргородца сдерживали граждане, затем передали его правоохранителям. Об этом сообщает Центральный канал Полтавщины.

Полиция выясняет причины проявления у мужчины такой агрессии. Факт внесен в Единый учет заявлений и сообщений о совершенных правонарушениях и другие происшествия. На данном этапе проводится проверка.

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Под Полтавой разгромили стенд с фото участников АТО

Под Полтавой разгромили стенд с фото участников АТО

central-ua.tv

Под Полтавой разгромили стенд с фото участников АТО

Под Полтавой разгромили стенд с фото участников АТО

central-ua.tv

Под Полтавой разгромили стенд с фото участников АТО

Под Полтавой разгромили стенд с фото участников АТО

central-ua.tv

Как сообщал OBOZREVATEL, на Житомирщине устроили массовые погромы на могилах воинов АТО.

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Место
Украина Полтава
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Пигин Макс
Пигин Макс
Яркий пример того, как украинцы относятся к карателям. Скоро начнут на столбах развешивать хероев...
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Вообще не "внутренний гражданский конфликт".
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Он сторонник ЗЕдента? Как то похоже очень. А морду не догадались подправить?
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