Под первые +35: Украину накроют сильные грозы

Уже во вторник, 12 июня, в Украине, кроме южной части, Днепропетровщины, Донетчины и Луганщины, ожидаются грозы, днем на Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди, местами град и порывы ветра до 15-20 м/с, при этом в большинстве регионов будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометеоцентра.

Температура ночью во вторник будет в районе 12-17°С, днем - 24-29°С.

В Киеве будет переменная облачность, также пройдет кратковременный дождь и гроза. Температура ночью 15-17°С, днем 25-27°С.

В среду-четверг, 13-14 июня, в Украине также сохранится переменная облачность. В западных, центральных, Харьковской, 13 июня и в северных областях кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.

Температура ночью 12-17°С, днем 22-27°С, в южных, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской областях 28-33°С.

Киеве также ожидаются кратковременные дожди, грозы, 14 июня будет сухо, без осадков. Температура ночью 15-17°С, днем 13 июня 23-25°С, 14 июня 25-27°С.

В пятницу-субботу, 15-16 июня, в западных, Винницкой, 15 июня местами и в южных и восточных областях кратковременные дожди, грозы.

На остальной территории преимущественно без осадков.

Температура ночью 12-18°С, в южной части, в Днепропетровской области и Приазовье до 21°С, 16 июня на севере Левобережья около 10°С. Днем 23-29°С, в южной части, Днепропетровской и Донецкой областях 28-35°С.

В Киеве будет сухо, температура ночью 15 июня 15-17°C, 16 июня 13-15°С. Днем 25-27°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики сообщили, что в Украине резко ухудшится погода.