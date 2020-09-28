Под Одессой трагически погибла военнослужащая: Генштаб просят разобраться

Женщина, которая погибла 26 сентября при падении из окна общежития в Одесской области, оказалась военнослужащей 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего похода.

Об этом сообщили на странице в Facebook общественной организации "Женское ветеранское движение". Отмечается, что Татьяна Варава была финансисткой 28-й мотопехотной бригады, дислоцирующейся в пригороде Одессы. По данным общественных деятелей, она проходила свидетелем по одному из уголовных дел. В частности, в производстве, связанном с "финансовыми махинациями", которые имеют отношение к предыдущему месту работы погибшей.

"Татьяна была уверена в положительном решении по делу, которое рассматривалось в суде, где Татьяна проходила как свидетель, хотя ее и пытались переквалифицировать в сообщницу. В разговоре сестра Татьяны нам рассказала, что Таня жаловалась последние 2 недели на условия в воинской части, где проходила службу, на психологическое давление", – сказано в сообщении.

В полиции склоняются к версии о самоубийстве. При этом в организации имеют данные о том, что у Варавы на шее был электрический удлинитель, а в ее комнате – уличная грязь с подошв обуви. При этом женщина готовилась к свадьбе дочери и якобы имела "много жизненных планов".

В организации со своей стороны обратились к Генеральному штабу ВСУ, Минобороны и министру внутренних дел Арсену Авакову с требованием справедливого и беспристрастного расследования.

Напомним, что в воскресенье 27 сентября в поселке Черноморское Одесской области при падении с 4-го этажа общежития погибла 46-летняя женщина. В полиции заявили, что решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в ночь на 23 сентября в Одессе на улице Академика Королева была убита сотрудница круглосуточной аптеки. В тот же день правоохранители задержали подозреваемого.