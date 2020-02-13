Под колесами оказались супруги: в Тернопольской области произошла жуткая авария с полицейским

В селе Большие Млынивци Тернопольской области в ДТП погиб человек. Еще одного с травмами доставили в больницу.

Как отметили в Главном управлении Национальной полиции в Тернопольской области, под колесами автомобиля Mercedes оказалась семейная пара.

По предварительной информации, авария произошла 12 февраля около 19:10. За рулем иномарки находился вольнонаемный работник Кременецкого отдела полиции – ведущий инспектор сектора логистики. Пострадавшие шли по обочине дороги.

zik.ua

В результате наезда мужчина скончался до приезда бригады скорой, женщину госпитализировали с травмами средней тяжести.

Водителя проверили на состояние алкогольного опьянения. Его задержали по статье 208 УПК.

Как сообщал OBOZREVATEL, один человек погиб, двое травмированы в смертельном ДТП на окраине Одессы ночью 31 января. На Объездной дороге автомобиль Opel выскочил на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой. Водитель легковушки погиб на месте.

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