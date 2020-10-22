Под Киевом COVID-19 убил супругов-медиков: их ребенок в реанимации

В городе Тараща Киевской области от коронавируса умерли супруги-медики – медсестра местной поликлиники и врач-анестезиолог реанимационного отделения.

Сиротой остался их 13-летний сын Антон, который также заразился COVID-19 и лежал на аппарате ИВЛ в реанимации. Об этом в прямом эфире политического ток-шоу "Право на владу" в четверг, 22 октября, рассказала ведущая программы Наталия Мосейчук. Трансляция велась на YouTube-странице ТСН.

Когда Мосейчук зашла в студию, она сказала, что хочет начать программу из истории, которую узнала буквально за час до эфира. Журналистка обратилась к гостям в студии, попросив их забыть о политиканстве и местных выборах.

Как сообщила ведущая, трагедия случилась 10-11 октября. Рассказывая о происшествии, Мосейчук делала большие паузы, чтобы успокоиться, ее голос дрожал, а на глазах были слезы.

"Ребенок лежал на ИВЛе. Когда мальчик очнулся, пришел в себя, и ему сказали, что нету обоих родителей, он сказал, что бога не существует", – рассказала Мосейчук.

Она обратилась к главе страны Владимиру Зеленскому, призвав его взять под личный контроль дела всех врачей, которые пострадали во время пандемии, а также внедрить президентскую стипендию для детей медиков, погибших от COVID-19.

Мосейчук добавила, что сын погибших медиков Антон также планирует стать врачом. Ведущая призвала правительство создать возможность для таких детей, чтобы они могли беспрепятственно вступать в украинские вузы.

Журналистка отметила, что в Таращу к ребенку-сироте приехала тетя, сестра его отца, которая проживала в Черкассах. "Сейчас происходит оформление документов", – сказала Мосейчук.

Предлагаем посмотреть трансляцию программы:

Как писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил о готовности испытать на себе вакцину от COVID-19, которую разрабатывают в Украине.