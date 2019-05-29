Под администрацией Зеленского собрались экс-добровольцы: чего они требуют

В среду, 29 мая, под стенами Администрации президента Украины в Киеве собрались бывшие бойцы добробатов "Азов" и "Айдар", принимавшие участие в боевых действиях на Донбассе.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, их требованием является встреча с главой государства Владимиром Зеленским, а также выдача украинского гражданства иностранцам, которые воевали за Украину в составе добровольческих батальонов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Участники акции заверяют, что она носит исключительно мирный характер. Согласно листовкам, которые распространяют экс-добровольцы, они имеют к президенту пять ключевых требований.

Экс-добровольцы Скриншот видео

1. Остановить преследование и давление со стороны СБУ на добровольцев и волонтеров.

2. Проведение полного и объективного расследования фактов злоупотреблений со стороны высших должностных лиц страны во время проведения АТО/ООС – подрыва арсеналов, провальных военных операций, торговли на крови и так далее.

3. Проведение реформы СБУ с целью избавления службы от коррупционных полномочий.

4. Люстрация руководителей всех уровней в системе СБУ, которые спрятались за удостоверением участника боевых действий.

5. Сделать невозможным любое политическое и олигархическое влияние на СБУ.

Экс-добровольцы Скриншот видео

"У нас в батальоне "Айдар", посмотрите, есть афганец, есть таджики, белорусы, которые не могут вернуться, у нас есть россияне, которые воевали за нас. Им сначала пообещали гражданство, а потом все затихло. Где-то в кабинетах оно все пропало. Но люди воюют и будут воевать за государство Украина. Но государство Украина должно как-то отблагодарить этих парней и девушек. Должно уже все как-то сдвинуться с места. Поймите вы это", – комментирует одну из главных просьб к Зеленскому экс-боец "Айдара" Валентин Лихолит ("Батя").

К участникам митинга вышли представители Администрации президента и, пообщавшись с ними, пообещали передать все главе государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в батальоне "Айдар" заявили, что видео с обращением добровольцев к президенту Украины Владимиру Зеленскому, распространяемое в сети, не является их официальной позицией.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!