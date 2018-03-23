"Почти Скандинавия": сеть поразили впечатляющие фото Украины

В сети показали впечатляющие фото из Кременчугского водохранилища, где на берег выбрасывает горы льда.

"Зрелищно и постапокалиптично", – пишет в Facebook фотограф Илья Кочуров.

По его словам, Кременчугское водохранилище является идеальным местом для поездки за сезонными селфи.

Facebook Илья Кочуров

Facebook Илья Кочуров

Facebook Илья Кочуров

Facebook Илья Кочуров

Facebook Илья Кочуров

Facebook Илья Кочуров

Пользователи сети оценили красоту украинских пейзажей.

"Очень круто", – пишет Любовь Сошилова.

"По-антарктически", – отметила Зинаида Проценко.

"Шикарно, почти Скандинавия", – резюмировал Виктор Яцук.

Ранее "Обозреватель", опубликовал самые впечатляющие снимки дикой природы 2017 года.