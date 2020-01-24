Хорошо выглядеть, качественно выполнять свою работу, встречаться и дружить с достойными, умными людьми, – это нормальные и естественные желания. А вот стремления делать все это идеально – уже проблема. Попробуем разобраться в том, почему стремление к совершенству – не всегда хорошо. И почему перфекционизм – враг дел и психологического здоровья.

Немного психологии

С точки зрения психологии, перфекционизм – прямой путь к неврозу и конфликтам с окружающими. Почему?

перфекционисты живут в абсолютной уверенности, что они могут и должны делать все идеально. Однако рано или поздно жизнь заставляет понять: они – такие же люди, как и все, и так же склонны совершать ошибки. Эти ошибки воспринимаются как настоящая катастрофа, что неизбежно приводит к депрессии;

перфекционисты склонны к зависимости от мнения окружающих и очень болезненно воспринимают критику. Часто это ведет к агрессии по отношению к окружающим;

предъявляя завышенные требования к себе, перфекционисты склонны ждать безукоризненных результатов от окружающих. Разумеется, коллегам, друзьям и близким таких людей приходится непросто, конфликты неизбежны.

Немного бизнеса

На первый взгляд может показаться, что перфекционизм – проблема личного характера: человек страдает сам, зато работу делает идеально. Как бы не так.

Вспомним популярный сегодня закон Парето: 20% усилий дают 80% результата. И проведем простой математический расчет. У вас есть 5 проектов. С умом затратив по 20% своих ресурсов (сил, времени и денег) на каждый из них, вы реализуете все. Нюансы будут, но в целом проекты можно будет считать успешными. Либо вы можете потратить все силы на один проект. Он будет абсолютно успешным, но результат по четырем остальным будет нулевым. Какой подход в результате окажется более продуктивным? Ответ очевиден.

К тому же, перфекционисты чаще впадают в прокрастинацию. Обнаружив какую-то идею, они не берутся за реализацию, а дорабатывают ее, меняют, проводят анализы и мониторинги без конца и края. Понимая, что выполнить задачу идеально прямо сейчас невозможно, они откладывают ее на завтра, послезавтра, на следующую неделю, на следующий год… В итоге "гениальный план" остается лишь в мыслях. Мой многолетний опыт управленческой работы показал: куда проще и эффективнее работать с людьми, которые сделают хорошо сегодня, чем с людьми, которые сделают идеально… никогда.

В своей работе руководствуюсь теми же принципами: лучше допустить небольшие ошибки, упустить незначительные детали, но реализовать проект. Реализовать сегодня, сейчас, пока этого не сделали конкуренты.

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