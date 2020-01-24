Главная Новости
24 января • обновлено в 09:35
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Юлия Орлова
Юлия Орлова
Генеральный директор издательства Vivat (ГК Фактор) Все статьи автора

Почему перфекционист – не всегда хороший сотрудник?

651
Читать материал на украинском

Хорошо выглядеть, качественно выполнять свою работу, встречаться и дружить с достойными, умными людьми, – это нормальные и естественные желания. А вот стремления делать все это идеально – уже проблема. Попробуем разобраться в том, почему стремление к совершенству – не всегда хорошо. И почему перфекционизм – враг дел и психологического здоровья.

Немного психологии

С точки зрения психологии, перфекционизм – прямой путь к неврозу и конфликтам с окружающими. Почему?

  • перфекционисты живут в абсолютной уверенности, что они могут и должны делать все идеально. Однако рано или поздно жизнь заставляет понять: они – такие же люди, как и все, и так же склонны совершать ошибки. Эти ошибки воспринимаются как настоящая катастрофа, что неизбежно приводит к депрессии;

  • перфекционисты склонны к зависимости от мнения окружающих и очень болезненно воспринимают критику. Часто это ведет к агрессии по отношению к окружающим;

  • предъявляя завышенные требования к себе, перфекционисты склонны ждать безукоризненных результатов от окружающих. Разумеется, коллегам, друзьям и близким таких людей приходится непросто, конфликты неизбежны.

Новости
В новом году – к новым успехам

Немного бизнеса

На первый взгляд может показаться, что перфекционизм – проблема личного характера: человек страдает сам, зато работу делает идеально. Как бы не так.

Вспомним популярный сегодня закон Парето: 20% усилий дают 80% результата. И проведем простой математический расчет. У вас есть 5 проектов. С умом затратив по 20% своих ресурсов (сил, времени и денег) на каждый из них, вы реализуете все. Нюансы будут, но в целом проекты можно будет считать успешными. Либо вы можете потратить все силы на один проект. Он будет абсолютно успешным, но результат по четырем остальным будет нулевым. Какой подход в результате окажется более продуктивным? Ответ очевиден.

К тому же, перфекционисты чаще впадают в прокрастинацию. Обнаружив какую-то идею, они не берутся за реализацию, а дорабатывают ее, меняют, проводят анализы и мониторинги без конца и края. Понимая, что выполнить задачу идеально прямо сейчас невозможно, они откладывают ее на завтра, послезавтра, на следующую неделю, на следующий год… В итоге "гениальный план" остается лишь в мыслях. Мой многолетний опыт управленческой работы показал: куда проще и эффективнее работать с людьми, которые сделают хорошо сегодня, чем с людьми, которые сделают идеально… никогда.

В своей работе руководствуюсь теми же принципами: лучше допустить небольшие ошибки, упустить незначительные детали, но реализовать проект. Реализовать сегодня, сейчас, пока этого не сделали конкуренты.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Юлия Орлова Юлия Орлова
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги