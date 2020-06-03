Вы задумывались, почему одни обанкротились, а другие нет, одни пережили кризис, карантин, войну, эпидемию, а другие не смогли? Из-за единственной причины. Всегда нужно стремиться быть лучшим на рынке.

Я убедился в этом еще раз на примере одной компании.

Заняться организацией дней рождения детей в этом году я решил заранее, чтобы спокойно и нормально сделать все, что нужно. И я связался с фирмой, которая создает праздничное угощение на детские праздники. Ответ мне был такой: "Январь 2021? Извините вряд ли, у нас январь весь уже забит заказами под завязку". Ладно, с январем разберемся позже. Попробуем второй ДР - март, до него почти год. Ответ: "Март 2021? Секунду. Извините, март у нас забит тоже".

Март забит, вы видали таких? Но мы знаем, что всегда можно сверху втиснуть еще один заказик. И я об этом намекнул. Мне сказали, что это с учетом уже втиснутых. Тогда я предложил любые деньги. Мне сказали - извините, ну никак. Работа идет на пределе нашего ресурса. Чем они там таким занимаются, что загружены работой на 8 и 10 месяцев вперед? Перфекционизмом занимаются. И это тот случай, когда он становится УТП и главной ценностью. Блюда, которые они создают, совершенны. Я не знаю, как их есть, потому что место им не на праздничном столе, а в музее. Это шедевры, произведения искусства, доведенные до предела красоты. Вы смотрите на них, и не понимаете, как это можно создать. Просто созданы они из съедобных продуктов, и их предназначение - быть съеденными, несмотря на все совершенство. В этом много буддизма, гласящего, что все равно всё вокруг есть пустота. Да, они зашли в этом далеко. Но еще дальше в том, что главное вкус, а не красота. То есть вкус еще лучше чем вид. А народ у нас, как ни странно, падок до красоты. Вот и вышло, что от клиентов нет отбоя. И постоянных, и новых. Редкий случай, когда перфекционизм кормит-поит, одевает и позволяет повышать норму прибыли.

А в это время вокруг меня - сплошные вопли ужаса и предсмертные стоны. Это свирепствует вирус и опускается кризис. Это валятся бизнесы. И меня вдруг осенило: это ж из сказки "Три поросенка"! Вот волк дунул, и бизнесы из соломы улетели! А сложенные из камней - не улетели! Что за камни такие? Делюсь: в бизнесе, который не улетит, когда дунет волк, всегда есть КЛАССНЫЕ:

1. Идея

2. Исполнители

3. Реализация

4. Результаты.

Вот и все камни. Если это требует перфекционизма - добавьте его. Если не требует - пресеките его. И все, реально всё! Пока все идут ко дну, сидя в переполненной нише, которую завещали еще деды до революции 1917, люди работают и не в курсе ни про какие катаклизмы. Что для этого нужно? Думать головой, находить уникальную нишу и создавать самый лучший продукт.

Но что с тортами для детей? Вы не поверите, но в 2021 я не втиснулся. Пришлось заказать на их Дни рождения в 2022. Там еще были места.

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