Почему большинство смертей и тяжелых травм от автобусных перевозчиков (маршрутки, межгород)? Давайте вам расскажу на примере смт. Коцюбинське (Киевская обл). По маршруту 745 есть всего лишь один поставщик услуг, который "успешно" выигрывает тендеры. В тендерной заявке он указывает, что на маршруте работает 20 автобусов. По факту - 8. Каким-то чудом пару раз вклинивались другие поставщики. Но это заканчивалось приездом ребят на джипах, блокированием конкурентов, резанием шин и, кажется, один бус даже спалили.

Понятно, что полиции пох.

Понятно, что исполнительному органу, "успешно" выдающему разрешения - тоже пох.

Приблизительно такая же ситуация у нас и на Ирпенском направлении (397, 420). Есть один поставщик-монополист, который выигрывает тендеры. Конкурентов не пускают. Маршрутки переполнены и в ужасном состоянии (я как-то писал, что выдавил стекло дверы входа-выхода). А еще наши водители, кроме хамства, выезжают на встречку, пересекая 2-ю сплошную, чтобы быстрее приехать.

Когда я начал звонить по ирпенскому исполкому, мол, что за хе*ня. То меня отправили.... на линию доверия перевозчика. Вот и все.

У нас (если говорить о пассажирских перевозках) побеждает на тендере/получает разрешение не тот перевозчик, который обеспечит максимальную безопасность, комфорт и приемлемую цену. А тот, кто занес бабло и имеет брадков для выдавливания конкурентов. И ему с*ать на безопасность, правила и комфорт. Он будет в своих сараях перевозить людей, которые будут там же дохнуть.

П.С. Кстати, этот пост посвящается моим оппонентам, которые пытались в одном из прошлых постов уличить, что "либертарианец и за вмешательство государства в перевозки".