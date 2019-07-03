"Побольше бы таких": крымчанин в открытую пошел против армии Путина

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против 20-летнего жителя Севастополя в аннексированном Крыму, который отказался идти в российскую армию по политическим убеждениям.

Об этом написала в Facebook блогер RoksolanaToday&Крым25%, опубликовав соответствующее заявление молодого крымчанина. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, парня зовут Глеб Щербаков и он является сыном депутата местного горсовета Татьяны Щербаковой. В документе он сообщил об отказе проходить срочную службу в ВС РФ.

Заявление крымчанин Twitter RoksolanaToday&Крым25

Первой причиной крымчанин назвал проблемы со здоровьем. "Также отказываюсь по политический мотивам", – добавил он.

Крымчанин отказался идти в армию Путина (иллюстрация)

Пользователи восхитились поступком парня, который не побоялся пойти против агрессора.

"Побольше бы таких мальчиков. Будущих настоящих мужчин, имеющих твёрдые убеждения, а не "кашу-размазню" в голове", "Порядочный человек", – написали в комментариях.

"Дурак, а мог бы лет через тридцать утонуть нах*й в подлодке где-нибудь в Баренцевом море", – отметил один из пользователей, напомнив о трагедии, которая произошла 1 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне пятой годовщины незаконного референдума в Крыму устроили акцию протеста против российской аннексии.

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