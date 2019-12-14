"По щекам текут слезы": появились душераздирающие подробности о харьковчанке в коме

19-летняя Алина Приходько из Харькова, которую госпитализировали после катания на катке с диагнозом инсульт уже седьмой день находится в коме. После операции девушка так и не пришла в себя.

На следующий день после госпитализации ее прооперировали, но не исключено, что хирургическое вмешательство понадобится еще раз. Как рассказала сестра Алина Арина для их семьи это происшествие стало настоящим шоком, передают Факты.

"Мы шокированы таким диагнозом. Я всегда думала, что инсульт – это болезнь людей постарше. Но нет. Сестре всего 19, и она никогда не жаловалась на проблемы со здоровьем. Алина вела активный образ жизни, она спортсменка. Занималась и гимнастикой, и танцами, и акробатикой", – рассказала Арина.

Алина Приходько facebook.com/kharkiv1654

По ее словам, накануне происшествия Алина пожаловалась друзьям на головную боль. Но тогда она выпила таблетку, и все прошло. На следующий день они поехали на каток. Алина покаталась буквально минут десять и пожаловалась на головную боль. Когда они с подругой выходили из туалета, Алина закричала: "Голова болит! Я падаю!" И потеряла сознание. Друзья тут же вызвали "скорую".

"Как ставили диагноз, точно не знаю, ведь меня там тогда не было. Но друзья сестры говорили, что врачи "скорой" сразу заподозрили кровоизлияние в мозг. Алину привезли в Харьковскую городскую больницу № 4", – поделилась Арина.

Как рассказали друзья Алины, изначально доктор, который осматривал девушку предположил, что это "отравление неизвестным веществом" или "передозировка наркотиков". Друзья Алины заверили, что девушка никогда в жизни не употребляла наркотики. Только сделанная через 12 часов магнитно-резонансная томография подтвердила, что это инсульт. В местных СМИ пишут, что врачи упустили драгоценное время. Но родственники Алины просят никого не обвинять раньше времени.

"Сейчас главное – спасти Алину. На следующий день после госпитализации сестру прооперировали. МРТ показала кровоизлияние в головном мозге. Сказали, что это геморрагический инсульт. Для нашей семьи это шок. Сестра такая молодая… До сих пор не могу поверить, что такое случается даже в 19 лет", – сказала Алина.

Алина уже седьмой день находится в коме. Врачи предполагают, что девушке может понадобиться еще одна операция.

"Мы молимся, чтобы Алина скорее очнулась. В палату пускают не всех, но мы с родителями всегда рядом с ней. И я уверена, что сестра нас слышит. Когда я с ней разговариваю, у нее по щекам текут слезы и она как будто пытается сжать мою руку, но ей пока не хватает сил. Еще одна проблема — деньги. Медикаменты, которые сейчас ей нужны, стоят очень дорого. За день уходит по несколько тысяч гривен. Поэтому мы будем благодарны всем, кто захочет помочь", – сказала Алина.

Приходько Александр Николаевич 4149 4991 3011 9355, Приходько Арина Александровна 4149 4993 4319 9376).

Как писал OBOZREVATEL, Алине Приходько стало плохо 8 декабря во время катания на катке. У девушки случился инсульт, но медики сперва лечили ее от передозировки наркотиками.

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