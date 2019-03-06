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По примеру ЕС: в Украине предложили отказаться от перевода часов

8.8тЧитать материал на украинском

Украина по примеру Европейского Союза могла бы отказаться от перевода стрелок часов на летнее и зимнее время.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев. По его словам, на сегодняшний день нет расчетов, которые бы подтверждали целесообразность перевода стрелок.

"Раньше были проблемы с нехваткой электроэнергии в пиковые часы. Для этого надо было смещать пиковые часы, растягивать их на несколько часов утром и вечером. Сейчас такой проблемы нет", – объяснил эксперт.

"Человекоцентричная политика, которая реализуется в странах Европейского Союза, состоит в том, что, когда смещаются часы, это физиологически вредит человеку. Исходя из этого тезиса, человек ставится выше вопросов экономии электроэнергии", – добавил он.

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По словам Рябцева, перевод стрелок в Украине зависит лишь от решения исполнительных органов власти, и его необходимость не подкреплена никакими расчетами.

"Насколько мне известно, таких расчетов нет. Мы пользуемся с советских времен расчетами советского Госплана. Например, мне лично значительно лучше просыпаться и засыпать, когда время на часах совпадает с солнечным временем", – добавил эксперт.

По примеру ЕС: в Украине предложили отказаться от перевода часов

lcmedia.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В 2019 году в Украине переход на летнее время произойдет в ночь на воскресенье, 31 марта. Стрелки часов переведут на один час вперед.

  • Европарламент в ближайшее время рассмотрит отмену перехода на летнее и зимнее время в Евросоюзе с 2021 года. При этом страны Евросоюза должны самостоятельно решать, на каком времени

    – летнем или зимнем

    – они бы хотели оставаться в дальнейшем.

  • В ЕС был проведен онлайн-опрос (проголосовали 4,6 млн человек), в котором более 80% респондентов поддержали отмену перевода часов.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Геннадий Рябцев
Место
Украина
Теги
времячасовой пояс
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Motuz Platon
Motuz Platon
Ни за, ни против, так как есть плюсы и минусы в обоих вариантах. Хотел только бы напомнить адептам "физиологического вреда", что именно физиологические циклы настроены на солнечные сутки (день-ночь), а не на положение стрелок на циферблате. И как раз перевод часов обеспечивает лучшее попадание фазы активной деятельности человека в световой день.
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Motuz Platon
Motuz Platon
Язин Михаил, Россия большая страна, с кучей часовых поясов (Украина вся в одном поясе), поэтому у вас должны быть другие решения. Кстати, мне кажется, что вы выбрали не лучший вариант, но в отличие от тебя, не имею привычку сунуть нос в чужие дела.
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Язин Михаил
Язин Михаил
Хохлы только задумались, а в России с 2011 года отказались от перевода стрелок часов на летнее и зимнее время.
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