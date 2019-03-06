По примеру ЕС: в Украине предложили отказаться от перевода часов

Украина по примеру Европейского Союза могла бы отказаться от перевода стрелок часов на летнее и зимнее время.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев. По его словам, на сегодняшний день нет расчетов, которые бы подтверждали целесообразность перевода стрелок.

"Раньше были проблемы с нехваткой электроэнергии в пиковые часы. Для этого надо было смещать пиковые часы, растягивать их на несколько часов утром и вечером. Сейчас такой проблемы нет", – объяснил эксперт.

"Человекоцентричная политика, которая реализуется в странах Европейского Союза, состоит в том, что, когда смещаются часы, это физиологически вредит человеку. Исходя из этого тезиса, человек ставится выше вопросов экономии электроэнергии", – добавил он.

По словам Рябцева, перевод стрелок в Украине зависит лишь от решения исполнительных органов власти, и его необходимость не подкреплена никакими расчетами.

"Насколько мне известно, таких расчетов нет. Мы пользуемся с советских времен расчетами советского Госплана. Например, мне лично значительно лучше просыпаться и засыпать, когда время на часах совпадает с солнечным временем", – добавил эксперт.

lcmedia.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2019 году в Украине переход на летнее время произойдет в ночь на воскресенье, 31 марта. Стрелки часов переведут на один час вперед.

Европарламент в ближайшее время рассмотрит отмену перехода на летнее и зимнее время в Евросоюзе с 2021 года. При этом страны Евросоюза должны самостоятельно решать, на каком времени – летнем или зимнем – они бы хотели оставаться в дальнейшем.

В ЕС был проведен онлайн-опрос (проголосовали 4,6 млн человек), в котором более 80% респондентов поддержали отмену перевода часов.

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